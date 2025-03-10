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Царьград

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Упал прямо на парковку. В США самолёт потерпел крушение рядом с домом престарелых

Упал прямо на парковку. В США самолёт потерпел крушение рядом с домом престарелых

В результате ЧП есть пострадавшиеНа парковку рядом с домом престарелых в США, в штате Пенсильвания, упал 9 марта небольшой самолёт.

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