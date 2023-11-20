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Столичные службы начали работы по капремонту коллектора на юго-западе города

Столичные службы начали работы по капремонту коллектора на юго-западе города

Столичные службы начали капитальный ремонт коммуникационного коллектора на юго-западе города. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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