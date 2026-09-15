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Новости Тамбова

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После проверки 40 тысяч объектов Тамбов рассчитывает получить ещё 12 миллионов рублей

После проверки 40 тысяч объектов Тамбов рассчитывает получить ещё 12 миллионов рублей

Общество, сегодня, 15:04 Фото: Официальный канал Администрации города Тамбова Читайте также: Ресторан «Чико» в Тамбове закроется после полутора лет работы (сегодня, 14:42) Индюшиную ферму в Староюрьевском округе продают почти за 200 миллионов рублей (сегодня, 14:04) Трёхнедельного отключения горячей воды в Тамбове не будет (сегодня, 13:50) В городе ищут дома, квартиры, гаражи и участки, права на которые собственники официально не зарегистрировали.

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