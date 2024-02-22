Медведев: у России и США не будет нормальных отношений в ближайшие десятилетия

Отношения между Россией и США не нормализуются в ближайшие десятилетия. Такой прогноз озвучил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, сообщило РИА «Новости».
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