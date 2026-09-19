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Царьград

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ЦИК РФ сообщил: явка на выборы в Госдуму достигла 38,9%

ЦИК РФ сообщил: явка на выборы в Госдуму достигла 38,9%

На выборах в Государственную Думу явка избирателей по России достигла 38,9% к 16:00, как сообщила Центральная избирательная комиссия.

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