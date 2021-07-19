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Аналитик «БКС Мир инвестиций»: Рынки будут следить за нефтью, регуляторами и вирусными сводками

Аналитик «БКС Мир инвестиций»: Рынки будут следить за нефтью, регуляторами и вирусными сводками

В фокусе внимания рынков в начале этой недели останутся цены на нефть, сигналы регуляторов, вирусные сводки, макростатистика и корпоративные новости.

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