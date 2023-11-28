«Все страны НАТО воспринимают Россию как угрозу номер один в Европе, а это предполагает необходимость реалистично готовиться к такой угрозе.
В горниле украинского конфликта закаляется самая мощная армия мира
Комментарии
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ВК
Василий Коликов
1. Кампания в Африке - 1942, а следовательно, опыт, полученный в этой кампании, на начал войны с СССР не сказался никак. 2. Полученный в боях с финской армией боевой опыт был для РККА огромным преимуществом, совершенно недооцененным абвером и ОКВ, поскольку не просто научил нашу армию прорывать мощные укрепрайоны противника, но научил РККА воевать зимой. В то же время, вермахт умел воевать только летом, и это сказалось не только в кампании 1941/42, но и в боях 1942/1943 под Сталинградом (вермахт был неожиданно плохо обучаемой армией). Отсутствие теплого обмундирования, зимних смазок для оружия и боевой техники, неумение бороться с обморожениями личного состава - это не проблема рядового состава вермахта, а проблема отвратительной логистики и обучаемости в первую очередь генералитета.
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14 час.
Александр Терехов
Обучение, закалка - все это хорошо. Но ребятки ....гибнут....понимаю, война-СВО, но-!!!
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7 час.
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