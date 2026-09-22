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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гончаренко о Петросян: «Четверные, конечно, будут необходимы, но для меня важно не только их наличие, но и то, как человек катается»

Тренер Инна Гончаренко оценила шансы Аделии Петросян на восстановление сложных прыжков.  – С точки зрения профессионального тренера, насколько успешно может пойти восстановление утраченных прыжков? Можно ли вообще выстраивать какие-то прогнозы в этом отношении? – Теоретически – вполне.

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