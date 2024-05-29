Календарное лето в Омской области начнется с дождя и грозы. Температура в первый день июня не поднимется выше 18 градусов.
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Календарное лето в Омской области начнется с дождя и грозы. Температура в первый день июня не поднимется выше 18 градусов.