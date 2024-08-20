﻿﻿Внезапный визит президента России Владимира Путина в Азербайджан смутил многих людей. На фоне продолжающихся вторжений в Курскую область ВСУ, что заставит руководство страны отказаться от неотложных дел и полететь в официальную резиденцию президента Азербайджана «Загурбу? Давно замечено, что между Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным существует определенная личная химия.