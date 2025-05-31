В Тарко-Сале праздник Сабантуй начался в парке Прибрежный

В парке Прибрежный Пуровского района 31 мая стартовал праздник татаро-башкирских традиций Сабантуй. Гостей ждут национальные танцы, спортивные состязания, кулинарное шоу и этно-дискотека, сообщила районная администрация.
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