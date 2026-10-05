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Бизнес журнал. Урал

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Оборот заведений общепита в Челябинской области вырос на 9,6%

Оборот заведений общепита в Челябинской области вырос на 9,6%

За восемь месяцев 2026 года оборот общепита Челябинской области вырос на 9,6%, а в августе — на 17,6% в годовом выражении.

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