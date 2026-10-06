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Ростислав Вергун после победы над «Енисеем»: «Горжусь ребятами и тем, как они развиваются»

« Автодор » одержал выездную победу над « Енисеем » со счетом 74:72 в матче Единой лиги ВТБ. Главный тренер саратовской команды Ростислав Вергун после игры поблагодарил красноярский клуб за согласие перенести встречу, отметив, что это могло повлиять на подготовку соперника.

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