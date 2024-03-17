МГИК: В Москве на выборах уже проголосовали более 4,3 млн человек

Более трех миллионов москвичей проголосовали онлайн Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила журналистам, что в Москве на выборах президента России уже проголосовали более 4,3 млн избирателей.
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