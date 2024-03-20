В Омске суд определил наказание фигурантам уголовного дела о покушении на кражу крупной суммы из банкомата

Октябрьский районный суд города Омска завершил рассмотрение материалов уголовного дела, собранных следователем отдела полиции № 6 УМВД России по городу Омску в отношении двух омичей, уличенных в покушении на кражу крупной суммы из банкомата (ч.
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