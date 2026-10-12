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Царьград

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Спрос на склады в Москве может вырасти на 25%

Спрос на склады в Москве может вырасти на 25%

Объем сделок со складской недвижимостью в Москве и Подмосковье по итогам 2026 года может достигнуть 2 млн кв.

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