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Газета.ру

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Британец узнал, что его коллекция карточек с покемонами может стоить $350 тысяч

Британец узнал, что его коллекция карточек с покемонами может стоить $350 тысяч

Найденные на чердаке карточки с покемонами могут принести британцу $350 тысяч, пишет Daily Mail.Мужчина, пожелавший остаться неизвестным, узнал, что 42 набора карточек с покемонами, хранившиеся на его чердаке, могут быть проданы за $350 тысяч.

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