Мишустин: За 30 лет СНГ стало эффективной площадкой для взаимодействия

За 30 лет СНГ стало эффективной площадкой для взаимодействия. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств Содружества, которое проходит в пятницу в режиме видеоконференции.
За 30 лет СНГ стало эффективной площадкой для взаимодействия. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств Содружества, которое проходит в пятницу в режиме видеоконференции.
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