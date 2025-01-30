Политолог Марков счел авиакатастрофу в США плохой новостью для Зеленского

Авиакатастрофа в Вашингтоне стала плохой новостью для украинского лидера Владимира Зеленского, поскольку Соединенным Штатам станет еще более очевидно, что деньги тратить нужно на внутренние проблемы, а не на Киев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии