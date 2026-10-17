Соглашение России и Камбоджи о взаимной защите граждан в сфере международной уголовной юстиции будет представлено президенту РФ для последующего внесения на ратификацию в Госдуму, 16 октября следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовых актов.
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