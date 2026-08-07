В СК прокомментировали новость об аудиосообщении от пропавшей Усольцевой

Следственные органы Красноярского края и Хакасии официально опровергли сведения о том, что Ирина Усольцева, пропавшая вместе с мужем Сергеем и малолетней дочерью в сентябре 2025 года, выходила на связь в июле 2026-го.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии