Конгресс «настроен радикально»: в США призвали завершить конфликт ядерной бомбой

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Комментарии
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Виктор Полуэктов
Ядерный удар лишь усилит мотивацию арабов. А уж с Россией, у которой самой есть ядерные и прочие зубы, тем более такой беспредел противника даст жёсткий ответ.
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13 час.

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