Конгресс «настроен радикально»: в США призвали завершить конфликт ядерной бомбой Евгения КомароваТим Уолберг, республиканец и член Палаты представителей США, высказал предложение применить ядерное оружие для быстрого завершения вооруженного конфликта в секторе Газа.
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