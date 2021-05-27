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В Хабаровском крае участковые уполномоченные полиции и госавтоинспекторы провели профилактический рейд «Внимание, мошенники!»

На дорогах города участковые уполномоченные полиции отдела полиции № 2 совместно с инспекторами ГИБДД УМВД России по г.

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