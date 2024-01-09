Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

976 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вик Норд
    Если в ЖКХ наведут порядок,бизнеса там не будет...,с чего тогда ВОРОВАТЬ?Депутат Пахомов р...
  • Вик Норд
    Видел я таких тварей,начальники-временщики...,пол-России таких сажать надо,заранее!Патронный завод в...
  • Елена Верия (Безденежных)
    Лантратова предло...

Для охраняющих школы организаций предложили создать рейтинг

Для охраняющих школы организаций предложили создать рейтинг

Стоит создать реестр охранных организаций, которые работают в образовательных учреждениях, и их рейтинг по определенным критериям, чтобы максимально обезопасить детей и не допустить повторения случаев проноса оружия в школы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх