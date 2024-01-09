Для охраняющих школы организаций предложили создать рейтинг

Стоит создать реестр охранных организаций, которые работают в образовательных учреждениях, и их рейтинг по определенным критериям, чтобы максимально обезопасить детей и не допустить повторения случаев проноса оружия в школы.
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