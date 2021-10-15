Необычная замена фотографиям. Текстильные портреты

У всех есть фото, картины, живопись,гобелены, фоторамочки, разные техники можно найти, озадачившись и поискав их по всему дому) но вот текстильные, лоскутные портреты честно сказать, удивили!!! Если вы уже шили что-то подобное - показывайте в комментариях! А пока предлагаю чудесную подборку для вдохновения, а может кто-то и решится порадовать подружку, особенно с нестандартной яркой внешностью, ведь с неё и "шить" портрет будет еще интереснее! Ну, не буду томить, усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра! .