Банки ЕС поднимают требования к минимальным остаткам на счетах россиян

Часть европейских банков подняли требования к минимальным остаткам на счетах для граждан России, имеющих второе гражданство или европейский вид на жительство, пишет РБК со ссылкой на юристов и управляющих активами, чьи клиенты сталкивались с этим.
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