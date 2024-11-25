Не только бизнес: Путин и Токаев обратятся к Форуму регионов

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обратятся к участникам XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который состоится 26–27 ноября в Уфе, подтвердил «Известиям» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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