Камбэк «Ман Сити», Хендрикс выиграла ЧЕ по фигурке, «Динамо» разгромило «Торпедо», 800 очков Кучерова, 20-й нокаут Бетербиева, победа Анкалаева и другие новости

1. «Манчестер Сити» в гостях одержал волевую победу над «Ньюкаслом» (3:2) в 21-м туре АПЛ, де Брюйне вышел на замену и все решил – гол и голевой пас.
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