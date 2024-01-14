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Не только о футболе

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Камбэк «Ман Сити», Хендрикс выиграла ЧЕ по фигурке, «Динамо» разгромило «Торпедо», 800 очков Кучерова, 20-й нокаут Бетербиева, победа Анкалаева и другие новости

Камбэк «Ман Сити», Хендрикс выиграла ЧЕ по фигурке, «Динамо» разгромило «Торпедо», 800 очков Кучерова, 20-й нокаут Бетербиева, победа Анкалаева и другие новости

1. «Манчестер Сити» в гостях одержал волевую победу над «Ньюкаслом» (3:2) в 21-м туре АПЛ, де Брюйне вышел на замену и все решил – гол и голевой пас.

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Комментарии
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КУАТ
Что так?
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8 час.
Лена Мисько
не знаю
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4 час.
Лена Мисько
я сегодня сходила на хоккей да. мы снова проиграли (((, и настроение не очень НО! рядом со мной сидела Милаша, чудо девочка, она &quot;учила&quot; меня болеть за Спартак, кричать &quot;вперед Спартак&quot; )) это было так мило
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4 час.

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