Камбэк «Ман Сити», Хендрикс выиграла ЧЕ по фигурке, «Динамо» разгромило «Торпедо», 800 очков Кучерова, 20-й нокаут Бетербиева, победа Анкалаева и другие новости

Лена Мисько

я сегодня сходила на хоккей да. мы снова проиграли (((, и настроение не очень НО! рядом со мной сидела Милаша, чудо девочка, она "учила" меня болеть за Спартак, кричать "вперед Спартак" )) это было так мило