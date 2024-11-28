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Закон, порядок, государство

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Экипаж танкера Северного флота «Академик Пашин» прибыл в Мурманск из дальнего похода

Экипаж танкера Северного флота «Академик Пашин» прибыл в Мурманск из дальнего похода

Экипаж танкера отлично выполнил все поставленные задачи по снабжению кораблей и судов Военно-Морского Флота России топливом, водой и продовольствием.

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