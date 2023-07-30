Женщина месяц спала по 6 часов в сутки, а потом рассказала о произошедших с ней изменениях

Хрень всякую несут , я сплю по 2 ,4 часа в сутки на протяжении уже 14 лет , ежедневные занятия спортом и активном образе жизни, не употребляя алкоголя и курения, вождение автомобиля в день от 100 км и больше , мне уже 50 лет , выгляжу на 35

АФ

Александр Федосов

Одни пишут что лучше спать меньше чем больше больше спишь развиваются какие-то сердечно-сосудистые заболевания а здесь наоборот у них, 6-8 часов стандартный сон взрослого человека ну а если спать по 10-12 часов в сутки то и на жизнь времени не будет