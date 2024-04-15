В Сочи можно налить минералки бесплатно, в горы ехать не надо Идём в бювет, расположенный на территории парка Ривьера, с бутылочкой и наливаем.
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В Сочи можно налить минералки бесплатно, в горы ехать не надо Идём в бювет, расположенный на территории парка Ривьера, с бутылочкой и наливаем.