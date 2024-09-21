США стягивают военные силы на Аляску. Волнения начались из-за России и Китая - Politico

США усиливают военное присутствие на Аляске в ответ на "активность России и Китая", пишет Politico.Согласно статье в газете Politico, военные США отправили эсминец и армейское подразделение с ракетной системой большой дальности для повышения готовности к потенциальной угрозе.
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