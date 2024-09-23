В Барнауле разбойники с ножами напали на приезжего и отобрали смартфон

Мужчина попытался дать отпор, но один из злоумышленников начал угрожать В Барнауле задержали двух ранее судимых мужчин, напавших на жителя Краснощековского района, приехавшего в краевую столицу по личным делам, сообщает региональное МВД.
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