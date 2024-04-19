Анталья, Москва, Стамбул: выяснилось, куда полетят петербуржцы на майские праздники

Пулково в этот период готовится обслужить более 850 тысяч пассажиров Петербургский аэропорт Пулково готовится обслужить на майские праздники, с 28 апреля по 12 мая, свыше 850 тысяч, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
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