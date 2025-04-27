Антипасха и Красная горка для православных: что важно в празднике, как отмечают Ольга БезродняяАнтипасха, также известная как Фомино воскресенье, представляет собой уникальный праздник, который объединяет церковные каноны и народные обычаи Красной горки.
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