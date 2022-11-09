Ефимов: Инвесторы построят 19 социальных объектов на арендованных у города участках

Инвесторы построят 19 социальных объектов на участках, арендованных у города по льготной ставке. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 9 ноября.
Инвесторы построят 19 социальных объектов на участках, арендованных у города по льготной ставке. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 9 ноября.
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