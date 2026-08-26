Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X прокомментировал резонансное заявление бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, признавшего неизбежное поражение киевского режима .
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