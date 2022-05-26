Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий
    Автор, весь мир задаётся этими вопросами. Правда "весь мир" это очень относительно населения Земли, малая толика мысл...26.05.22==Политич...
  • Степан Капуста
    Приведу к затронутой теме аналогию из физики. Атомный взрыв происходит при достижении т.н. "критической массы" радиоа...22.05.22==Захаров...
  • Natalia Ivanova
    А почему только заявили - отказывайтесь! Ждём не дождёмся.22.05.22==Латвия ...

26.05.22==Политическая целесообразность" национализма.

26.05.22==Политическая целесообразность" национализма.

Странно нам, как может Зеленский – этнический еврей, у которого дедушка воевал с фашистами, не просто сотрудничать с украинскими неонацистами бандеровского толка, руки которых в крови его народа по самые плечи, но и возглавлять режим, который иначе как нацистским не назовёшь?! И то же самое можно сказать о Коломойском, Зиссельсе, Блайхе, Каменецком, Фельдблюме и всех остальных членах местного юденрата, богатых и не очень, чиновниках и религиозных деятелях, активистах и обывателях.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх