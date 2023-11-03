В Минобороны Украины признали скорый крах без поддержки Запада: "Армия изнурена"

Киев не выстоит в случае прекращения военной и финансовой помощи со стороны США и ЕС.Если внимание западных партнеров, до сих пор спонсирующих Киев, переключится на Израиль, об Украине можно будет забыть — ее армия потерпит крах на поле боя.