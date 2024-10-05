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Эксперт Орлова: тест на склонность к аллергии стал одним из самых популярных

Эксперт Орлова: тест на склонность к аллергии стал одним из самых популярных

Наследственные заболевания передаются от родителей к детям через гены. К ним могут относиться некоторые виды рака (рак груди, колоректальный рак — злокачественная опухоль толстой кишки), болезни крови (гемофилия), некоторые неврологические заболевания (например, болезнь Паркинсона или Альцгеймера), нарушение обмена веществ (фенилкетонурия), сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания (гипертония) и многие другие, рассказала "Газете.

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