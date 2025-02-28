Готовившие подрыв Тихона хотели выехать из РФ по поддельным паспортам

Мужчины, которые готовили теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, после совершения преступления планировали покинуть Россию при помощи поддельных паспортов, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
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