Отопительный сезон в Хабаровском крае завершится в июне

ХАБАРОВСК, 6 мая, ФедералПресс. Отопительный сезон подходит к завершению в Хабаровском крае. В пресс-службе правительства региона дали подробную информацию о сроках отключения тепла в различных районах края.
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