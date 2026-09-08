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Царьград

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СК РФ: Жительницу Кургана обвинили в хищении 1,5 млн рублей

СК РФ: Жительницу Кургана обвинили в хищении 1,5 млн рублей

В Курганской области завершено дело о мошенничестве: 49-летняя женщина обвиняется в получении свыше 1 млн рублей социальных выплат и использования 450 тыс.

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