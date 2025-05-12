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Путин в очередной раз расколол Европу и Америку по Украине

Путин в очередной раз расколол Европу и Америку по Украине

11 мая Президент Украины Владимир Зеленский бросил вызов российскому лидеру — встретиться лично и провести мирные переговоры, но при условии прекращения огня, от которого Владимир Путин до сих пор отнекивался.

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