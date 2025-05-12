Путин в очередной раз расколол Европу и Америку по Украине

11 мая Президент Украины Владимир Зеленский бросил вызов российскому лидеру — встретиться лично и провести мирные переговоры, но при условии прекращения огня, от которого Владимир Путин до сих пор отнекивался.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии