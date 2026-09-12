Авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно нарастают, — Путин на саммите БРИКС (ВИДЕО)

Авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно нарастают, заявил Путин на саммите БРИКС. Другие заявления президента: ► Страны БРИКС продолжают укреплять взаимодействие по всем ключевым направлениям, а партнёрство выстраивается на принципах равенства, добрососедства и взаимного учёта интересов; ► Однополярная система международных отношений, обслуживающая узкую группу стран, уходит в прошлое, а баланс сил перераспределяется в пользу новых центров роста на Глобальном Юге и Востоке; ► Формирование многополярного мира встречает сопротивление тех, кто привык мыслить колониальными категориями и делить мир на «цветущий сад» и «дикие джунгли»; ► Для сдерживания растущих конкурентов используются тарифные войны, нелегитимные санкции, экономический диктат, шантаж, вмешательство во внутренние дела и «просто грубая сила»; ► Россия выступает за сохранение и укрепление центральной роли ООН, а её Устав остаётся ключевым источником международного права; ► Владимир Путин призвал расширить Совет Безопасности ООН за счёт представителей стран Азии, Африки и Латинской Америки; ► Назрело реформирование Международного валютного фонда, Всемирного банка и Всемирной торговой организации с учётом смещения деловой активности в сторону развивающихся рынков; ► БРИКС может сыграть одну из ведущих ролей в создании новых правил и институтов для платформенной экономики, финансовых технологий и цифровой торговли; ► Россия предлагает создать на базе БРИКС собственную платёжную и расчётно-депозитарную инфраструктуру, новую инвестиционную платформу, перестраховочный механизм и зерновую биржу; ► Главная цель совместной работы стран БРИКС — повышение эффективности глобального управления и обеспечение «подлинной многополярности и справедливости в мировых делах».