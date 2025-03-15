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Царьград

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G7 требует от Ирана отказаться от ядерного оружия для стабильности региона

G7 требует от Ирана отказаться от ядерного оружия для стабильности региона

В ходе встречи G7 в Квебеке лидеры государств потребовали от Ирана отказаться от планов по созданию ядерного оружия.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Для стабильности сами G7 должны отказаться от ядерного оружия!
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20 час.
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