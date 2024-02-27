Хоккеисты тюменского «Рубина» не смогли вылететь на матчи плей-офф в Норильск

Тюменский «Рубин» из-за погодных условий не смог вылететь на матчи 1/8 финала плей-офф в Норильск. Аэропорт Норильска закрыт в связи с неблагоприятными метеоусловиями и не принимает рейсы из других городов.
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