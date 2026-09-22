Жительница Старого Олова арестована за срыв исправительных работ

Жительницу села Старый Олов заключили под стражу на 30 суток после того, как она не явилась для отбывания восьми месяцев принудительных работ за неуплату алиментов и две недели находилась в розыске.
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