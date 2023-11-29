Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в серии краж из коттеджей в Ленинградской области

27 ноября 2023 года около 9 часов вечера в результате оперативно-розыскных мероприятий на перекрестке дорог Форт «Красная Горка» - железнодорожная платформа «68 «километр» в Ломоносовском районе Ленинградской области сотрудниками полиции был остановлен автомобиль «Volkswagen Tiguan» под управлением 40-летнего мужчины.