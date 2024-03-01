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Экс-спикер Маккарти: Байден использует шпаргалки на личных встречах

Экс-спикер Маккарти: Байден использует шпаргалки на личных встречах

Бывший представитель палаты представителей Соединённых Штатов Америки Кевин Маккарти обратил внимание на то, что глава государства Джозеф Байден применяет заранее подготовленные шпаргалки, когда лично встречается с другими политиками и чиновниками.

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